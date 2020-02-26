Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1494
  • 6,6923
  • 324.991
  • 114108
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Nusret yine şaşırttı! Bu kez de New York'u tuzladı

Nusret yine şaşırttı! Bu kez de New York'u tuzladı

Nusret yine şaşırttı! Bu kez de New York'u tuzladı

Sosyetik kasap Nusret, 'Saltbae' akımına yeni bir soluk getirdi. Meşhur 'Saltbae' hareketiyle tanınan ünlü kasap, bu kez New York'u tuzladı.

Instagram'da 25 milyonu aşkın takipçisi bulunan, dünyaca ünlü isimler ve futbolcularla çektiği videolarla ‘saltbae’ sloganını tüm dünyaya yayan Nusret, son videosuyla sosyal medyayı bir kez daha salladı. Sosyetik kasap, ‘saltbae’ hareketiyle bu kez New York’u tuzladı!

NEW YORK’A TUZ DÖKTÜ

Nusret, Alicia Keys’in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştirdi. Nusret’in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.


Karlar üstünde mayolu bir güzel: Defne Samyeli!
El ele ilk poz!
350 bin TL'lik klasik tutku!
Kaan Yıldırım'la adı anılan Hadise'den aşk ilanı!
Yıllar sonra itiraf etti: 8.5 yıl ağladım!
<p>İran´ın başkenti Tahran´dan hareket eden, 132 kişilik Türk yolcu ve mürettebatı taşıyan Türk Hava

İran´dan getirilen yolcular gözetim altında tutulacakları hastaneye nakledildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Düzce'deki antik kentte kazılara hız verildi

Avının hamile olduğunu anlayınca bakın ne yaptı?