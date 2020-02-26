Nusret yine şaşırttı! Bu kez de New York'u tuzladı

Instagram'da 25 milyonu aşkın takipçisi bulunan, dünyaca ünlü isimler ve futbolcularla çektiği videolarla ‘saltbae’ sloganını tüm dünyaya yayan Nusret, son videosuyla sosyal medyayı bir kez daha salladı. Sosyetik kasap, ‘saltbae’ hareketiyle bu kez New York’u tuzladı!

NEW YORK’A TUZ DÖKTÜ

Nusret, Alicia Keys’in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştirdi. Nusret’in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.