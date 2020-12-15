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  • Nusret yeni mekanına 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor! Sadece iki şart koştu...
15 Aralık 2020 Salı 09:38 | Son Güncelleme:

Nusret yeni mekanına 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor! Sadece iki şart koştu...

Nusret yeni mekanına 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor! Sadece iki şart koştu...

Saltbea hareketi ile tüm dünyada popüler hale gelen Nusret gökçe, Londra'daki mekanına aylık 850 bin TL maaş vereceği bir müdür arıyor. Gökçe, bunun için iki şart sundu.

Sosyete kasabı lakabı ile bilinen Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da mekanlarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. 

Dünyanın birçok yerinde restoranı olan Gökçe, şehrin en gözde caddesindeki mekanın tadilatıyla yakından ilgilenirken müdür arayışı için ilan verdiği de ortaya çıktı.

NUSRET GÖKÇE, MÜDÜRE 850 BİN TL MAAŞ VERECEK

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Nusret Gökçe'nin Londra'daki mekanının müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceği ilanları yayınlamaya başladı. Gökçe, sadece iki kriter belirledi.

SADECE İKİ KRİTER İSTEDİ

İşletmede müdür olacak kişinin Türkçe bilmesi ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi olması gerektiğini ilanın detaylarında belirtti.

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