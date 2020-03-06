Nusret Gökçe'den Dünya Kadınlar Günü'ne özel büyük jest!
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından annesiyle bir fotoğrafını paylaştı ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ayrıca Gökçe, kadınlara bir de jest yaptı ve 8 Mart'ta yemeklerin ücretsiz olacağını müjdeledi.
İşte Nusret Gökçe'nin o paylaşımı:
"Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12:00 ile 19:00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun."