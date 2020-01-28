Nusret Elazığ'a ne kadar yardım yapacak? Miktarını açıkladı!

Acun Ilıcalı, TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı. Ilıcalı'nın ardından sosyetik kasap Nusret de Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışlayacağını açıkladı.

MİKTARI AÇIKLADI

Elde edilen geliri bugün bugün sosyal medya hesabından açıklayan Nusret Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacağını duyurdu.