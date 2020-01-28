Nusret Elazığ'a ne kadar yardım yapacak? Miktarını açıkladı!
Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından depremzedelere Türkiye'nin her bölgesinden yardım yağdı. Sanat dünyasının da sessiz kalmadığı Elazığ için kollar sıvandı.
Acun Ilıcalı, TV kanalında düzenlediği kampanya ile 73 milyon lira bağış topladı. Ilıcalı'nın ardından sosyetik kasap Nusret de Türkiye'de bulunan mekanlarının bir günlük cirosunu bağışlayacağını açıkladı.
MİKTARI AÇIKLADI
Elde edilen geliri bugün bugün sosyal medya hesabından açıklayan Nusret Gökçe, Elazığ için 1 milyon 22 bin TL bağış yapacağını duyurdu.