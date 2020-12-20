20 Aralık 2020 Pazar 14:34 | Son Güncelleme:
Nusret dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie'yi tanıyamadı, sosyal medyanın diline düştü! 'Hangisi meşhur?' İşte o anlar
Fenomen kasap Nusret restoranınna gelen dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie'yi tanıyamadı. Yanında çalışan kişiye 'Hangisi meşhur?' diye soran Nusret sosyal medyada alay konusu oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Dubai'de verdiği konserin ardından fenomen kasap Nusret'in restoranına gitti.
"HANGİSİ MEŞHUR?"
Anne Marie'yi tanımayan Nusret, yanında çalışan kişiye 'Hangisi meşhur?' diye soruncu sosyal medyanın diline düştü.
Altın kaplama etiyle şovunu yapan Nusret, Anne Marie ile, fenomenin simgesi haline dönüşen tuz dökme hareketini yaptı.
TANIMADIĞI ANNE MARİE İLE BEŞ STORY PAYLAŞTI
Nusret, tanımadığı Anne Marie ile tam beş story paylaşması da dikkatlerden kaçmadı.