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  3. Nusret dünyaca ünlü DJ Khaled'in klibinde oynadı

Nusret dünyaca ünlü DJ Khaled'in klibinde oynadı

Nusret dünyaca ünlü DJ Khaled'in klibinde oynadı

Saltbae hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe, dünyaca ünlü şarkıcı DJ Khaled'in klibinde oynadı. Klip kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

DJ Khaled, Meek Mill, J Balvin, Lil Baby, Jeremih ile düet yaptığı You Stay şarkısının klibinde Nusret'e de rol verdi. Baştan sonra klipte yer alan Nusret, klipte et kesti ve tuzlama hareketini yaptı. DJ Khaled ise klipte Nusret'in kestiği eti havada ağzıyla yakaladı. Nusret, You Stay klibinin bu bölümlerini Instagram hesabından paylaştı.

(Sputnik News)

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