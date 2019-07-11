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  3. Nusret 6 ayda rekor kırdı! 4 milyon 275 bin...

Nusret 6 ayda rekor kırdı! 4 milyon 275 bin...

Nusret 6 ayda rekor kırdı! 4 milyon 275 bin...

Tüm dünyada tanınan bir fenomen haline gelen Nusret Gökçe son 6 ayda rekor kırdı. Sosyal medyada paylaştığı videolar yakından takip edilen ünlü kasap Nusret Gökçe'nin takipçi sayısı 22 milyonu geçti.

Ocak ayında Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan Nusret'in son 6 ayda 4 milyon 275 bin kişi tarafından takip edildi. Nusret'in Instagram'daki toplam takipçi sayısı 22 milyon 750 bin oldu.

Nusret Gökçe sosyal medya hesaplarından sık sık et pişirme videoları ve nostaljik paylaşımlar yapıyor. Ünü sınırları aşan Nusret geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da açtığı yeni mekanıyla Komşu'da da büyük ses getirmişti.



 

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