Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!

İşte Nurseli İdiz’in açıklamalarından satır başları...

-Beren’i biz seçtik ‘Türkiye’nin Yıldızları’ programında, bundan hiç bahsetmez ama… Son zamanlarda oyunculuğunu ikinci plana attı gibi geliyor. Özel hayatıyla, paylaşımlarıyla vs. Bu yeni dizisinde daha iddialı gibi.

-Beren çok başka yerlerde olabilirdi. Biz ustalarımızı hep anarız ama şimdi böyle olmuyor. 2001 miydi, 2002 miydi hatırlamıyorum. Yarışmadan çıktılar Engin Akyürek ile birlikte.

-Yarışmadan sonra hiç görüşmedik. Beni aramak zorunda değil ama yarışmadan da bahsetmiyorlar. ‘Ben bu yarışmadan çıktım’ demiyor.

-Sonuçta oyunculuk yarışmasıydı, güzellik yarışması değildi. Engin bambaşka bir çocuk. Zaten konservatuvar mezunu olarak yarışmaya girmişti, belliydi birinci olacağı.

-Hep mütevazılığını korudu, oyunculuğunu hep bir adım ileri taşıdı. O bahsediyor yarışmadan, doğal sahici bir çocuk Engin. Yarışmada bir sürü yetenekli insan vardı, kıymetini bilemediler.

*Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında Engin Akyürek birinci Beren Saat ise ikinci olmuştu.