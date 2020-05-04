Nurseli İdiz: Aylık 20 bin TL kaybım var!

59 yaşındaki oyuncu Nurseli İdiz, şöyle konuştu; Aylık 20 bin TL kaybım var. Ama birçok kişinin ekonomik sıkıntı çektiği bu zamanda Coşkun ile Serdar’ın açıklaması ayıp. Benim kenarda birikmiş param olabilirdi ama yanlış bir ticari hamle ile bütün mal varlığımı kaybettim. Bir ticari başarısızlığa düştüm. Çok büyük borçlar ödedim. En büyük hatam. Birikim yapmamak. Belki daha az borç ödeyip kendime saklayabilirdim. Hala da borçlarım var umarım işler açılır da her şey hallolur.

SERDAR VE COŞKUN NE DEMİŞTİ?

Coşkun Sabah ile Serdar Ortaç salgın nedeniyle konserleri iptal edilince, ‘Masraflarımız çok, hazıra dağ dayanmaz’ açıklamasında bulunmuştu.