Nuri Sesigüzel "öldü" iddialarını yalanladı: Beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok

Ses sanatçısı Nuri Sesigüzel hakkında çıkan öldü haberleri Twitter'da gündem oldu. Snob Magazin’e konuşan Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” diyerek hakkında çıkan ölüm haberlerini yalanladı.