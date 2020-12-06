  • $7,8158
  • 9,4772
  • 461.388
  • 1330.87
  • Haberler
  • Magazin
  • Nuri Sesigüzel "öldü" iddialarını yalanladı: Beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok
06 Aralık 2020 Pazar 23:11 | Son Güncelleme:

Nuri Sesigüzel "öldü" iddialarını yalanladı: Beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok

Nuri Sesigüzel "öldü" iddialarını yalanladı: Beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok

Nuri Sesigüzel'in öldü iddiaları sosyal medyada hızla dolanırken ünlü sanatçıdan açıklama geldi. Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok" dedi.

Ses sanatçısı Nuri Sesigüzel hakkında çıkan öldü haberleri Twitter'da gündem oldu. Snob Magazin’e konuşan Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” diyerek hakkında çıkan ölüm haberlerini yalanladı. 

<p>Akşam TV WhatsApp hattına Kovid-19 ile ilgili vatandaşlardan gelen sorular alanlarında uzman isi

Aşı olduktan sonra maske takmayı ne kadar sürdüreceğiz?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Erol Bulut derbinin faturasını kesti

Beşiktaş'ın teklif ettiği maaş ortaya çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.