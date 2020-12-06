06 Aralık 2020 Pazar 23:11 | Son Güncelleme:
Nuri Sesigüzel "öldü" iddialarını yalanladı: Beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok
Nuri Sesigüzel'in öldü iddiaları sosyal medyada hızla dolanırken ünlü sanatçıdan açıklama geldi. Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok" dedi.
Ses sanatçısı Nuri Sesigüzel hakkında çıkan öldü haberleri Twitter'da gündem oldu. Snob Magazin’e konuşan Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” diyerek hakkında çıkan ölüm haberlerini yalanladı.