Nuri Alço'nun Fulden Uras'ın anneannesiyle evli olduğu ortaya çıktı! Düğün kareleri de ifşa oldu

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço'nun, 1974'te Fulden Uras'ın anneannesi olan Sevinç Gül ile evli olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın haberine göre 1974'te evlenen ve 10 yıl evli kalan çift, 1984'te ayrıldı.

İHANET YÜZÜNDEN Mİ AYRILDILAR?

Canlı yayına bağlanan Fulden Uras, ikilinin ayrılma sebebi olarak ihanet iddiasını ortaya attı. Alço'nun, 'Bayan Bacak' olarak tanınan ünlü şarkıcı Serpil Örümcer ile eşine ihanet ettiği öne sürüldü. Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da yayınladı.

Nuri Alço'nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra ortaya çıkaran Fulden Uras, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı: "Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum."

"ANNEANNEMİ ALDATTI"

"Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu yani bir aldatılma var. Şarkıcının ismini söylememeyi tercih ediyorum kimseyi kırmak istemem. Nuri bunu çok inkar etti. Biz ona hep Nuri derdik hiç dede demedik. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in programına katılmıştık Nuri de oradaydı. Ben 'Nuri benim dedem dedim' orada bir karmaşa oldu. Bana kuliste 'Neden bunu söyledin?' dediğinde niye sakladığını sormuştum."

"ANNEANNEM İLE ARALARINDA 18 YAŞ VARDI"

"Anneannemin rahmetli olduğu gün Nuri'nin kalp ameliyatı vardı. Çok enteresan bir tesadüf oldu. Anneannem ona çok emek verdi ve çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço'yu kabul ettiyse oda bu evliliği kabul edecek. Anneannem ile tanıştığında Alço ilaç tekniker gibi bir şeydi zannediyorum ki aralarında 17-18 yaş var."

'Ben bunu bir gün gazeteye vereceğim' derdi anneannem. Sevin annem şimdi rahat uyusun ben herkese duyurdum. Ben de Nuri Alço'ya bir dur diyorum artık. İlk evliliği anneannem Sevinç Gürle'dir. Onun nişanlısıyla evleneceğini düşünmüyorum. Sonuçta aşık olan hemen evlenir. Yaş farkı olabilir çünkü onun yaşıtlarının torunları var şimdi."