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400 bin liraya şişmanladı

400 bin liraya şişmanladı

Yeni komedi filmi ‘Mahalleden Arkadaşlar’da rol alan Nurgül Yeşilçay’ın projeden rekor bir ücret aldığı iddia edildi.

‘Mahalleden Arkadaşlar’ sinema filminde bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Nurgül Yeşilçay’ın aldığı ücret dudak uçuklattı. Alper Kul ile başrolleri paylaşan oyuncunun 400 bin lira aldığı iddia edildi. Rolü gereği Anadolu kadını imajına bürünen Nurgül Yeşilçay’a, yuvarlak hatlara sahip görünmesi için şişmanlatma aparatları takıldı ve 90’lı yılların modası olan perma saç yapıldı. Çekimler için kendisine iki odalı bir karavan isteyen Yeşilçay’ın sette kuaför ve makyözün de yer aldığı 5 kişilik özel bir ekibi de var.  

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