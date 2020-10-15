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  • Nurgül Yeşilçay'dan 'Masumlar Apartmanı' açıklaması: Biz onlardan önce çektik
15 Ekim 2020 Perşembe 11:43 | Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay'dan 'Masumlar Apartmanı' açıklaması: Biz onlardan önce çektik

Nurgül Yeşilçay'dan 'Masumlar Apartmanı' açıklaması: Biz onlardan önce çektik

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Etiler'deydi. Yeşilçay, TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini daha önce kendisinin oynadığını söyleyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Mekan çıkışında keyifli olduğu görülen çiften Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanacak bir dizi çektiklerini söyledi. Oyuncu, "Pandemi döneminde çektik hazırladık. Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformuna sattık" dedi.

"BİZ ONLARDAN ÖNCE ÇEKTİK"

TRT ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterine benzer bir rolü üstlendiğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, "Temizlik hastası bir kadını canlandıracağım. Ezgi Mola da oynuyor ama biz onlardan daha önce yaptık. Haziran'da çektik" diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

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