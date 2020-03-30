Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya'nın korona virüsüyle ilgili çektiği videoya tepki: Adam sanmak zararlı!

Yeşilçay, 'Gel Dese Aşk' dizisinde rol alan Petekkaya'nın setlerin durdurulması için mücadele veren meslektaşlarını aksine çalışanlarıyla türkü okumasını şu sözlerle eleştirdi: “Alkol zararlı, salaklık zararlı! Adam sanmak daha da zararlı! E ben anlattım bunları.”