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  3. Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya'nın korona virüsüyle ilgili çektiği videoya tepki: Adam sanmak zararlı!

Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya'nın korona virüsüyle ilgili çektiği videoya tepki: Adam sanmak zararlı!

Nurgül Yeşilçay'dan Erkan Petekkaya'nın korona virüsüyle ilgili çektiği videoya tepki: Adam sanmak zararlı!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, ‘Paramparça' dizisinde davalık olduğu Erkan Petekkaya'nın korona virüsüyle ilgili çektiği videoya tepki gösterdi.

Yeşilçay, 'Gel Dese Aşk' dizisinde rol alan Petekkaya'nın setlerin durdurulması için mücadele veren meslektaşlarını aksine çalışanlarıyla türkü okumasını şu sözlerle eleştirdi: “Alkol zararlı, salaklık zararlı! Adam sanmak daha da zararlı! E ben anlattım bunları.”


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