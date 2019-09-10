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  3. Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın ortak projesi belli oldu

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın ortak projesi belli oldu

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın ortak projesi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca sosyal medyada fotoğraf paylaşmış, ikilinin hangi projeyle ekrana geleceği merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncuların ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ komedi oyunuyla izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yer alacağı tiyatro oyunu belli oldu. İkili, Neil Simon’un dünyaca ünlü iki kişilik komedisi ‘Last of the Red Hot Lovers’ın Türkçe uyarlamasını sahneleyecek. ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta okuma provasına başlayacak.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ PROVA YAPACAKLAR

Birçok fenomen dizide başrolü üstlenen Nurgül Yeşilçay, yıllar sonra döneceği tiyatro sahnesi için hazırlıklara şimdiden başladı. Tek başına rolüne çalışan oyuncunun, ilerleyen günlerde partneri Oktay Kaynarca’yla, haftanın üç günü prova yapacağı öğrenildi. İkili, yeni yılın ilk günlerine doğru projeyi yetiştirmeye çalışıyor.

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