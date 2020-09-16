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  • Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın düğün tarihi belli oldu
16 Eylül 2020 Çarşamba 12:50 | Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın düğün tarihi belli oldu

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay'ın düğün tarihi belli oldu

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay düğün tarihini açıkladı. Çiftin nikahlarının seneye yaz aylarında gerçekleşeceği öğrenildi.

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı son sürat devam ediyor. Yeşilçay, dizi çekimleri başlamadan önce sevgilisiyle Bodrum’da enerji depoladı.

Geçtiğimiz yıl evlenmeye karar veren çift, Yeşilçay’ın kalabalık düğün isteği ve pandemi nedeniyle nikâhlarını gelecek yaza ertelediğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Nejat’ı eğitimi için Londra’ya uğurlayan Yeşilçay’ın tatilden hemen sonra sete çıkacağı öğrenildi.

<div><a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>Editör: Duygu Gecü Yüzseven</a></div><p><span><a h

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