Nurgül Yeşilçay ünlü giyim markasını tiye aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, ünlü giyim markasının yeni sezon çekimiyle dalga geçti. Yeğeniyle mankenler gibi giyinip poz veren Yeşilçay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"VATKA OLARAK ÇORBA TASLARI KULLANIN"

Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa, "Aynısı kaynımgilde de var" pozu. Önemli not: Vatka olarak evdeki çorba taslarından faydalanabilirsiniz." yazdı.

Yeşilçay'ın takipçileri, "Aynısı olmuş", "Hiçbir farkı yok" şeklide yorumlar yaptı.