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  3. Nurgül Yeşilçay sezonu açtı: Denize girmek sevaptır!
17 Haziran 2020 Çarşamba 13:30 | Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı: Denize girmek sevaptır!

Nurgül Yeşilçay sezonu açtı: Denize girmek sevaptır!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan Nurgül Yeşilçay, oğlu ve sevgilisiyle tatil sezonunu açtı. Yeşilçay, ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Karantina dönemi boyunca yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, şehirler arası yolculuk yasağının kalkmasının ardından hemen eşyalarını topladı ve 100 bin lira harcayarak yenilediği villasına doğru yola çıktı.

Pek çok ünlü gibi güney sahillerinde bir villa sahibi olan Nurgül Yeşilçay, şimdilerde sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunuyor.

Son olarak Instagram hesabından mayolu karelerini paylaşan Yeşilçay, bu karenin altına “Denize girmek sevaptır” notunu düştü.

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