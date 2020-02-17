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  3. Nurgül Yeşilçay müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Nurgül Yeşilçay müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

Nurgül Yeşilçay müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu!

İlk kişisel resim sergisini açmak için uzun süredir telaş yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, sonunda müjdeyi verdi.

Oyuncu, 11 Mart’ta eserlerini gün yüzüne çıkaracak. Ancak bu müjdesini takipçileriyle paylaşırken dünyaca ünlü ressamları da radarına almadan geçemedi. Yeşilçay, “Leonardo Da Vinci ve Van Gogh 37 yaşında, Modigliani 33, Egon Shiele henüz 27 yaşındayken muhteşem eserler bırakıp hayata gözlerini kapamışlar! Bense ilk sergimi kırkımdan sonra açıyorum” yazdı.


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