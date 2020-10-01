Nurgül Yeşilçay: Halaysız düğün istemiyorum!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Yapımcı Fatih Aksoy, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinççi de düzenlenen yemeğe katıldı.

Mekandan yeğeni Buse Çelik ile birlikte ayrılan ve bir hayli keyifli olan Yeşilçay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"HALAYSIZ DÜĞÜN İSTEMİYORUM"

Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yaptığı bilinen Nurgül Yeşilçay, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Evet, evlilik hazırlığı yapıyorduk ancak pandemiden dolayı erteledik. Aslına bakarsanız yapabilirdik ancak ben halaysız düğün istemiyorum. Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Kısmet olursa seneye düşünüyoruz artık."