Nurettin Sönmez Kuruluş Osman için saçlarına kıydı! İşte Bamsı Beyrek'in yeni imajı...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bamsı Beyrek karakteri ile gönüllere taht kuran Nuretin Sönmez saçlarına kıydı. TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ile başlayan yolculuğuna Kuruluş Osman dizi ile devam eden başarılı oyuncu uzun saçlı imajıyla biliniyordu. Sönmez Kuruluş Osman dizisi için saçlarını kazıttı!



Uzun yıllardır uzun saçlı halini görmeye alışkın olduğumuz Nurettin Sönmez yeni imajıyla hayranlarını ve dizi izleyicilerini şaşırttı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Sönmez’e hayranları olumlu yorumlarda bulundu.