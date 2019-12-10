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  3. Nur Yerlitaş'tan şoke eden kapatma kararı!

Nur Yerlitaş'tan şoke eden kapatma kararı!

Nur Yerlitaş'tan şoke eden kapatma kararı!

Türkiye'nin en ünlü modacılarından olan ve pek çok ünlü ismi giydiren Nur Yerlitaş, flaş bir karar aldı. Yerlitaş, Nişantaşı’ndaki moda evini kapattı.

Günaydın’dan Gökhan Gökduman’ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, ‘Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim’ dedi.

İKİ KEZ AMELİYAT OLDU

Ünlü modacı Nur Yerlitaş beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, ‘dualarla hayatta kaldım’ açıklamasını yapmıştı.


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