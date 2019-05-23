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  3. Nur Yerlitaş'tan Hülya Avşar itirafı!

Nur Yerlitaş'tan Hülya Avşar itirafı!

Nur Yerlitaş'tan Hülya Avşar itirafı!

Sanat camiasında birbirinden ünlü isimlerin sahne kıyafetlerini tasarlayan Nur Yerlitaş, önceki akşam Etiler Köşebaşı restoranda dostları ile birlikte iftar yemeği yedi

İftara; Ivana Sert ve astroloji yazarı Şenay Yangel katıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Nur Yerlitaş, zor günlerinde yanında olan Tarkan, Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Hülya Avşar'ı öve öve bitiremedi.

Yerlitaş “Hülya Avşar beni günde üç kez arıyordu, inanılmaz insanların bana çok önemli iyilikleri dokundu. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi. Öte yandan Şenay Yangel'in, iftar yemeğinin menüsünü, yemeğe katılan kişilerin burç özelliklerine göre özel olarak hazırlattığı öğrenildi. 

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