Nur Yerlitaş'ın vasiyeti yerine getirildi: Annesinin yanına defnedildi

Yerlitaş’ın cenazesi önce Fulya’daki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alındı. Aile üyelerine başsağlığı dileyenler arasında Hülya Avşar da vardı.

İkindi namazı ise Zincirlikuyu gasilhanesinin önünde kılındı. Ailesi, aralarında Sibel Can ve Gülben Ergen’in de bulunduğu dostları modacıyı son yolculuğuna uğurladı.

Nur Yerlitaş vasiyeti üzerine 2013’te kaybettiği annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedildi. Nur Yerlitaş’ın kuzeni Kadriye Tura gözyaşlarına hakim olamadı.

Hülya Avşar aileye başsağlığı diledi. Nur Yerlitaş'ın kabri başında dua etti. Sibel Can gasilhane önünde hem ağladı hem dua etti.

Gülben Ergen mezarlıkta gözyaşlarına boğuldu.