Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı
06 Haziran 2020 Cumartesi 18:02 | Son Güncelleme:

Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı

Nur Yerlitaş'ın son görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan'da hayata gözlerini yummuş ve sevenlerini hüzne boğmuştu. Yerlitaş'ın Instagram hesabından bugün bir video paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş (64), 27 Nisan'da hayata gözlerini yumdu. Ünlü modacının kullandığı Instagram hesabından bugün bir paylaşım yapıldı. Yerlitaş'ın görüntüleri yayınlandı ve altına şu not yazıldı:

"Şefkat" sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi "Nezaket" saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar... #Prof.Dr.Nevzat.Tarhan"

ABD'deki protestolarda şaşırtan görüntü! Askerlerde katıldı
İfadesi şaşkınlığa sebep oldu... Tekerin altına giren adamı hissetmedi!
Youtube fenomenlerine hapis şoku: İşte istenen ceza
Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
Karpuzlu maganda pişkinlikte sınır tanımadı! Özür diyeceğine ceza istedi
Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Floyd protestoları Kanada'ya sıçradı!

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsayd

Mehmet Ali Erbil: Keşke servetim olmasaydı sağlığım olsaydı!

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıy

Yıllardır yanlış biliniyor! O hatalar diyette kilo aldırıyor

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon Limanı'na demir attı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Trabzon Limanı'na demir attı