Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.215
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Nur Yerlitaş o haberlere isyan etti! 'Kapatmış olsam kendim açıklarım'

Nur Yerlitaş o haberlere isyan etti! 'Kapatmış olsam kendim açıklarım'

Nur Yerlitaş o haberlere isyan etti! 'Kapatmış olsam kendim açıklarım'

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın, Nişantaşı’ndaki modaevini kapatacağı iddia edilmişti. Yerlitaş'tan iddialara yanıt verdi.

Nur Yerlitaş, YouTube’da yayınlanan "Magazin Noteri" adlı programa konuk oldu. Modaeviyle ilgili kapatma iddiaları karşısında sinirlenen Yerlitaş, "Bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatmış olsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım" dedi.

Geçmiş dönemde beyin tümörü teşhisi konan Nur Yerlitaş, iki kez ameliyat geçirmişti. Ünlü modacı bu ameliyatların ardından bir süre inzivaya çekilmişti.


Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
Seren Serengil bu kez de Hadise'yi diline doladı!
Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Şeyma Subaşı son Youtube videosunda merak edilen soruları yanıtladı. Subaşı, ´Namaz kılıyorum dem

Şeyma Subaşı´nın Namaz Açıklamasına Vatandaştan Tepki: ´Sürekli Reklam Peşinde!´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları

Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler ABD'ye pahalıya mal oluyor