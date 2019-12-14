Nur Yerlitaş o haberlere isyan etti! 'Kapatmış olsam kendim açıklarım'

Nur Yerlitaş, YouTube’da yayınlanan "Magazin Noteri" adlı programa konuk oldu. Modaeviyle ilgili kapatma iddiaları karşısında sinirlenen Yerlitaş, "Bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatmış olsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım" dedi.

Geçmiş dönemde beyin tümörü teşhisi konan Nur Yerlitaş, iki kez ameliyat geçirmişti. Ünlü modacı bu ameliyatların ardından bir süre inzivaya çekilmişti.