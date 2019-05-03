Nur Yerlitaş kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır? Nur Yerlitaş'ın hastalığı nedir?

Sanat camiasında birbirinden ünlü isimlerin sahne kıyafetlerini tasarlayan ve diken ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün 2. Sayfa programının konuğu oluyor. Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de'ameliyat masasına yatmıştı. Ünlü modacı geçtiğimiz gün sağlık durumunu soran gazetecilere “Tedaviden çıkıp geldim. İyi gidiyor tedavim, bugüne de şükür” demişti. Nur Yerlitaş'ın tedavisi uzun süredir devam etmektedir.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?



Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1960 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Şimdilerde pek çok ünlü ismin sahne kostümünü tasarlayan Nur Yerlitaş, oda kariyerine 80’li yılların başlarında İtalya’dan ve Fransa’dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010’da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle daha yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın’ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan ”Türkan” isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.