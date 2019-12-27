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  3. Nur Fettahoğlu'ndan 'Babil' ve Beren Saat açıklaması

Nur Fettahoğlu'ndan 'Babil' ve Beren Saat açıklaması

Nur Fettahoğlu'ndan 'Babil' ve Beren Saat açıklaması

Oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa ile birlikte önceki gün Akmerkez’de objektiflere takıldı. Fettahoğlu, yeni başlayacak olan Babil dizisi ve Beren Saat hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.

Yeni yılı nerede geçireceği merak edilen Fettahoğlu, "Yılbaşında ailemle yemek yiyerek geçirmeyi planlıyoruz. İstanbul’da oluruz büyük ihtimalle” dedi.

BEREN SAAT'E DESTEK

Meslektaşı Beren Saat tarafından gündeme getirilen "Son zamanlarda oyuncu alınacaksa öncelik olarak takipçi sayılarına bakılıyor" iddası hakkında oyuncu, "Uzun üredir her şeyden uzak kaldım. Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama Beren söylediyse doğru söylemiştir" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR EKİP"

Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay, Aslı Enver gibi oyuncularla birlikte çalıştığı yeni dizisi 'Babil' ile ilgili soruları da yanıtlayan Nur Fettahoğlu, "Çok güzel bir ekip olduk çok heyecanlıyız. Biz çekmeye devam ediyoruz inşallah izleyenlerde severler" dedi.

Öte yandan Aslı Enver’in diziden ayrılacağına dair çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, "Yok biz hiç öyle bir şey duymadık" karşılığını verdi.


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