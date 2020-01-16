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  3. Nur Fettahoğlu, Babil'de canlandıracağı Eda karakterini anlattı

Nur Fettahoğlu, Babil'de canlandıracağı Eda karakterini anlattı

Nur Fettahoğlu, Babil'de canlandıracağı Eda karakterini anlattı

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Nur Fettahoğlu Babil dizisinde Eda karakteriyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Yarın ilk bölümü yayınlanacak olan Babil'deki rolünü anlatan Fettahoğlu, “Eda ailesine bağlı, kocasına âşık, oğlu için her şeyi göze alabilecek bir kadın. Tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Öte yandan pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor” ifadelerini kullandı. 


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