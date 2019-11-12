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  3. Norm Ender'in Spotify'dan silinen şarkısı 'Mekanın Sahibi' geri geldi!

Norm Ender'in Spotify'dan silinen şarkısı 'Mekanın Sahibi' geri geldi!

Norm Ender'in Spotify'dan silinen şarkısı 'Mekanın Sahibi' geri geldi!

Norm Ender'in "Çalıntı" iddiaları sonrası Spotify'dan kaldırılan "Mekanın sahıbı" şarkısı Spotify'a tekrar yüklendi. Ünlü rapçi Ender, şarkısının Spotify'a tekrar yüklendiğini Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

Çalıntı iddialarının ardından dünyaca ünlü müzik platformu Spotify'dan kaldırılan 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü rapçi Norm Ender müzik piyasasına"Mekanın Sahibi" isimli şarkısıyla hızlı bir dönüş yapmıştı. Şarkı piyasaya çıktıktan sonra eleştirdiği rapçilerle uzun süre polemik yaşanmış ve gündem yaratmıştı. Şarkıyla ilgili son zamanlarda çalıntı iddiaları ortaya atılmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Spotify'da 37 milyon, Youtube'da ise 126 milyon kez tıklanan şarkı, 5 Kasım 2019 tarihinde Spotify listelerinden kaldırılmıştı.

NORM ENDER SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN DUYURDU!

Konuyla ilgili Instagram hesabından bir 'hikaye' paylaşan Norm Ender, şarkının Spotify'a tekrar yüklendiğini 'On Air' mesajıyla duyurdu.


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