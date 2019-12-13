Norm Ender'in başı telif hakları ile dertte! Mekanın Sahibi YouTube'dan kaldırıldı

Ünlü rapçi Norm Ender’in başı bu sefer YouTube ile dertte. Geçtiğimiz aylarda Mekanın Sahibi şarkısı ile büyük çıkış yakalayan ve sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Norm Ender’in şarkısı telif hakkı nedeniyle Spotify’dan kaldırılmış, daha sonra ise yeniden yüklenmişti. Mekanın Sahibi bu sefer YouTube platformu üzerinden kaldırıldı.

Şarkının YouTube’dan kaldırılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken şarkıyı YouTube’da aratan kullanıcılar “Bu video, Dum Money Entertaintment tarafından gelen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” yazısı ile karşılaştı.

SPOTİFY’DAN DA KALDIRILMIŞTI

Ünlü şarkıcının bu şarkısının geçtiğimiz günlerde Spotify’dan da kaldırıldığı ve sonrasında tekrardan geri yüklendiği biliniyor. Spotify’da yaşanan bu olaya gerekçe olarak ise Mekanın Sahibi’nin, ‘Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway – Work My Move’ şarkısının beat’i ile aynı olması gösterilmişti ancak şarkı daha sonra tekrardan Spotify’a yüklenmişti.

Şarkısının Spotify’dan kaldırılması üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Norm Ender ise olay hakkında “Loop: Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçları şarkılarda kullanılmaktır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın! Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi, dikiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.