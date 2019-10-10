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  3. Ezhel'den tepki çeken 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı!

Ezhel'den tepki çeken 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı!

Ezhel'den tepki çeken 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı!

'Barış Pınarı Harekatı', terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı dün saat 16.00 itibarıyla başladı. Operasyona ünlüler camiasından da büyük destek geldi.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü rapçi Ezhel'in son yaptığı paylaşım ise tepkilere neden oldu. Rapçi Murda ile birlikte seslendirdiği "Aya" isimli şarkısıyla kısa sürede dinlenme rekoru kıran Ezhel, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı konuştuğu anlarda yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

'GEL SAVAŞMA' DEYİNCE...

Ezhel, Instastory'den 'Aya' şarkısının "Gel savaşma, sevişelim tüm gün canla başla" sözlerini paylaştı. Rapçinin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bütün Ezhel şarkılarını kaldırdım" ve "Hala Ezhel fanı olan var" şeklinde tweetler attı. Ezhel paylaşımı, kısa sürede Twitter'da da gündem oldu.

NORM ENDER'E DESTEK YAĞDI

Öte yandan bir diğer ünlü rapçi Norm Ender'in paylaşımına da Ezhel'in aksine destek yapdı. Rapçi paylaşımında, "#BarışPınarıHarekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Ordumuz yürüdüğü zaman hemen savaşa hayır yazanlar, keşke terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse! Biz savaşı değil, ülkemizi seviyoruz" dedi.

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