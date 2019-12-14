Norm Ender'e büyük şok! Mekanın Sahibi Youtube'dan kaldırıldı

Mekanın Sahibi', Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway'e ait 'Work My Move' isimli parçayla oldukça benzetilmiş ve bu şarkıdan çalıntı olduğu iddia edilmişti. Bu iddianın ardından parça, Spotify'dan kaldırılmıştı.

Norm Ender bu iddia hakkında bir açıklama yapmış ve durumun çok daha farklı olduğunu belirtmişti.

Shift.net'in aktardığına göre, YouTube üzerinden arama yapan kullanıcılar Norm Ender’in şarkısı 'Mekanın Sahibi' şarkısının klibine erişemiyor.

Bu durum hakkında yapılan yorumlar arasında şarkının tekrar bir telif ile karşı karşıya kaldığı söylentisi yer alıyor.