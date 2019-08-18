Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı

Norm Ender’in Ben Fero ve Ezhel gibi isimlere diss attığı Mekanın Sahibi şarkısının ardından rap camiasında tansiyon yükselmişti. Killa Hakan’ın Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile birlikte söylediği Fight Kulüp’le de tartışmalar sürdü.

Norm Ender’in ‘Mekanın Sahibi’ YouTube’da 58.7 milyondan fazla görüntüleme, 262 bin yorum aldı. Şarkı 1.3 milyon beğeniye de ulaştı. Beğenmeme rakamı ise 139 bin. YouTube’da bugüne kadar 23 milyon kez izlenen Fight Kulüp ise 1 milyonun üzerinde beğenmeme aldı.

Türkçe rap müziğin önde gelen isimlerin Sagopa Kajmer’in ne yapacağı merakla bekleniyordu. Sagopa, 41’inci yaşında Avutsun Bahaneler şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Şarkı bir günde 2 milyon 125 binden fazla izlendi. 26 binden fazla yorum alan şarkıya 229 bin beğeni geldi.