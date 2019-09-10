Norm Ender'den kaza açıklaması

Norm Ender'in İstanbul Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaza yaptığı iddia edilmişti. Rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında kırık oluştuğu öne sürülmüştü.

BEN DEĞİL MENAJERİM KAZA GEÇİRDİ

Konuyla ilgili haberlerin çıkması üzerine Norm Ender'den açıklama geldi. Ünlü rapçi kendisinin değil menajeri Derya'nın 6 gün önce kaza geçirdiğini belirtti.