Norm Ender'den Gülben Ergenli gönderme: Spotify'la ilgili ilk kez konuştu!

Norm Ender, milyonlarca kez dinlenen “Mekanın Sahibi” şarkısının Spotify’dan kaldırılmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Konserinde açıklama yapan Norm Ender, “Yapan, yayan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz.” dedi.