Norm Ender'den Gülben Ergenli gönderme: Spotify'la ilgili ilk kez konuştu!
Norm Ender’in Ezhel ve Ben Fero gibi rapçilere attığı “Mekanın Sahibi” dissi, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Norm Ender, son olarak şarkının çalıntı olduğu iddiasıyla Spotify’dan kaldırılmasının ardından ilk açıklamayı konserinde yaptı.
Norm Ender, milyonlarca kez dinlenen “Mekanın Sahibi” şarkısının Spotify’dan kaldırılmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Konserinde açıklama yapan Norm Ender, “Yapan, yayan herkesten kanun karşısında hesap soracağız. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz.” dedi.