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  3. Norm Ender yıllar önce o programa katılmış! Bakın yarışmadan neden ayrılmış

Norm Ender yıllar önce o programa katılmış! Bakın yarışmadan neden ayrılmış

Norm Ender yıllar önce o programa katılmış! Bakın yarışmadan neden ayrılmış

Rapçiler arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken ünlü rapçilerin hayat hikayeleri de merak konusu oldu. Son günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündemde olan Norm Ender'in yıllar önce bir ses yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Norm Ender yıllar önce ATV ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye ses yarışması programına katıldı. Norm Ender bu yarışma programında finale kalmayı da başardı. 

Fakat Meral Okay ve Pelin Akad ondan pop şarkılar da seslendirmesini istedi. Norm Ender bu teklifi kabul etmedi. Norm Ender eleştirdiği kültürün şarkılarını yapamayacağını söyledi ve yarışmadan çekildi.


NORM ENDER DEMET AKALIN'A DA MEYDAN OKUDU

Norm Ender, rapçilerin yanı sıra Demet Akalın'la laf dalaşına girdi. Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısı için, "Şarkıda ve klipte Demet Akalın’ın yer alması o çocuğa bir şey kazandırmıyor. Aksine şu an popüler olan bizim müziğimiz; biz o popçuya bir şey kazandırmış oluyoruz. Bu yemi yutmayın. Yani bu işin ekmeğini yiyen Ben Fero değil, Demet Akalın" diyen Norm Ender, Demet Akalın'a da meydan okumuştu.

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