Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5736
  • 6,192
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Norm Ender ve Danla Bilic'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Norm Ender ve Danla Bilic'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Norm Ender ve Danla Bilic'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Ünlü rapçi Norm Ender ile makyaj videoları ile popüler olan Danla Bilic'in fotoğrafı olay oldu.

Norm Ender yeni nesil rapçilere diss atmış, "Mekanın Sahibi" şarkısıyla adeta yer yerinden oynamıştı. Ben Fero, Ezhel, Ceg ve Burry Soprano gibi bir çok yeni rapçiye sataşan Norm Ender'in Demet Akalın hakkındaki söylemleri de dikkat çekmişti.

Ünlü rapçi, Ben Fero'nun klibinde oynayan popçu için "Şarkıda ve klipte Demet Akalın’ın yer alması o çocuğa bir şey kazandırmıyor. Aksine şu an popüler olan bizim müziğimiz; biz o popçuya bir şey kazandırmış oluyoruz. Bu yemi yutmayın. Yani bu işin ekmeğini yiyen Ben Fero değil, Demet Akalın” demişti.

Danla Bilic'le fotoğrafı olay oldu!

Dik söylemleri ve popüler kültüre karşı olan eleştiriyle dikkat çeken Norm Ender'in makyaj videolarıyla popüler olan Danla Bilic'le fotoğraf çektirmesi sosyal medyayı karıştırdı. Danla Bilic'in kendi Instagram sayfasına yüklediği poz adeta olay oldu. Fotoğrafa bir çokbeğeni ve yorum geldi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arkadaşlık aşka dönüştü
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Simge konseri terk edince yuhalandı
Kaan Tangöze'nin gergin anları
<p>Yaban hayatıyla bilinen Tunceli’de nadir görülen ve koruma altında bulunan su samuru, Munzur Çayı

Tunceli´de Su Samuru Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu işi yapan kısa sürede zengin oluyor! Dönümü 80 bin lira

Düğün öncesi yapmanız gereken detoks programı