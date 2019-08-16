Norm Ender ve Danla Bilic'in paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı!

Norm Ender yeni nesil rapçilere diss atmış, "Mekanın Sahibi" şarkısıyla adeta yer yerinden oynamıştı. Ben Fero, Ezhel, Ceg ve Burry Soprano gibi bir çok yeni rapçiye sataşan Norm Ender'in Demet Akalın hakkındaki söylemleri de dikkat çekmişti.

Ünlü rapçi, Ben Fero'nun klibinde oynayan popçu için "Şarkıda ve klipte Demet Akalın’ın yer alması o çocuğa bir şey kazandırmıyor. Aksine şu an popüler olan bizim müziğimiz; biz o popçuya bir şey kazandırmış oluyoruz. Bu yemi yutmayın. Yani bu işin ekmeğini yiyen Ben Fero değil, Demet Akalın” demişti.

Danla Bilic'le fotoğrafı olay oldu!

Dik söylemleri ve popüler kültüre karşı olan eleştiriyle dikkat çeken Norm Ender'in makyaj videolarıyla popüler olan Danla Bilic'le fotoğraf çektirmesi sosyal medyayı karıştırdı. Danla Bilic'in kendi Instagram sayfasına yüklediği poz adeta olay oldu. Fotoğrafa bir çokbeğeni ve yorum geldi.