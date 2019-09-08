Norm Ender ve Ben Fero'nun eski hali herkesi şaşırttı!

Biraderim İçin, Demet Akalın, Babafingo gibi rap şarkıları ile büyük çıkış yakalayan Ben Fero eski fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kliplerinde fit vücudu ile şov yapan Ben Fero'nun eskiden kilolu olduğu ortaya çıktı.









NORM ENDER'İN ESKİ HALİ DE ŞAŞIRTTI!

Norm Ender'in ise 2004'teki katıldığı yarışma programından görüntüler ortaya çıktı. Norm Ender 2004'teki Akademi Türkiye yarışmasında finale kalmış ancak jüri üyeleri Meral Okay ve Pelin Akad pop şarkı okumasını isteyince yarışmadan çekilmişti.



