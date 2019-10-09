Norm Ender ve Ben Fero fanatik çıktı! Bakın hangi takımı tutuyorlar
Norm Ender ve Ben Fero arasındaki rekabet her geçen gün artarken takipçileri de ünlü rapçiler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Norm Ender ve Ben Fero'nun tuttuğu takımların da yeşil sahada büyük rekabet yaşadığı ortaya çıktı.
Ünlü rapçi Ben Fero İzmir'in efsane takımlarından olan Göztepe'ye gönül veriyor. Norm Ender ise Göztepe'nin ezeli rakibi, edebi dostu Karşıyaka taraftarı... Ben Fero Göztepe maçlarını hiç kaçırmadan izliyor. Ünlü rapçilerin daha önce yaptığı paylaşımlar ne kadar fanatik olduklarını gösteriyor...
NORM ENDER: KARŞIYAKA'NIN ARMASINDA ÖYLE BİR YILDIZ VAR Kİ...
Norm Ender geçtiğimiz senelerde sosyal medya hesaplarından "Karşıyaka'nın armasında öyle bir yıldız var ki, hiç bir şampiyonluk o yıldızı elde edemez. Her takıma rütbe versek, Karşıyaka mareşal olur" paylaşımını yapmıştı.
BEN FERO'NUN GÖZTEPE PAYLAŞIMI
İzmirli Ben Fero Maryland’te Göztepe taraftarı yaptığı bir grup Amerikalıyla.
“Derindir nefesler, mahallemiz esmer.”