Norm Ender mekanın sahibi şarkısı sosyal medyayı yıktı! Norm Ender kimdir, kaç yaşında?

Norm Ender mekanın sahibi isimli şarkısı ile 2 yıl sonra müzik piyasasına giriş yaptı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yeni şarkısını, ''Size şarkı yapacağım demiştim, bak ben sözümü tuttum! Yeni teklimizin kapağı budur dostlarım. Eski çeteye selam olsun, bu hafta buralarda olun! Görüşürüz...'' sözleriyle paylaştı. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almasıyla Norm Ender kimdir, kaç yaşında? diye merak edilmeye başladı. İşte yanıtı..

NORM ENDER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya geldi. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı.

Atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı. Norm Ender bu program için özel bir bestede yaptı. Yarışmada rap dışında pop parçalarda seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı ayrıldı. 2010 yılında Enderground ve yine aynı yıl İçinde Patlar ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise Aura isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü.

Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Her şey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söyledi. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladıç Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başladı.