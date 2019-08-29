Norm Ender ile Ben Fero arasındaki gerilimi artıracak beğeni!

Ünlü rapçi Ben Fero dün bir takipçisinin Norm Ender hakkında attığı küfürlü tweeti beğendi. Bu beğeni Norm Ender'in takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Norm Ender hayranları bu beğeniye büyük tepki gösterdi.

Rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, yeni şarkısında 'Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım' sözleriyle Ezhel ve Ben Fero’yu hedef almıştı.



