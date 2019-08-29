Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8447
  • 6,4658
  • 288.035
  • 97225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Norm Ender ile Ben Fero arasındaki gerilimi artıracak beğeni!

Norm Ender ile Ben Fero arasındaki gerilimi artıracak beğeni!

Norm Ender ile Ben Fero arasındaki gerilimi artıracak beğeni!

Yazdıkları şarkılarla ve sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine göndermede bulunan Norm Ender ile Ben Fero arasındaki gerilim devam ediyor.

Ünlü rapçi Ben Fero dün bir takipçisinin Norm Ender hakkında attığı küfürlü tweeti beğendi. Bu beğeni Norm Ender'in takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Norm Ender hayranları bu beğeniye büyük tepki gösterdi.

Rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, yeni şarkısında 'Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım' sözleriyle Ezhel ve Ben Fero’yu hedef almıştı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Yabancı' dizisinde İlker Kaleli krizi! Terk etti...
Geçen aylarda boşanmışlardı... Özcan Deniz'den flaş hamle!
İrem Sak adeta patlama yaptı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi
Çanta davasına mahkeme son noktayı koydu
<p>Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi´ne 2012 y

´İkinci Efes´ Aizanoi´de Anıt Mezar Bulundu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Farklı bir hikaye anlatan pasaport fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları