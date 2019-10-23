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  3. Norm Ender hakkında şok suçlama! Mekanın sahibi çalıntı mı?

Norm Ender hakkında şok suçlama! Mekanın sahibi çalıntı mı?

Norm Ender hakkında şok suçlama! Mekanın sahibi çalıntı mı"

Mekanın Sahibi şarkısı milyonlarca kez dinlenen Norm Ender’le ilgili bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Norm Ender paylaştığı bir tweetle Ceza’yı hedef aldı.

"Khontkar" ismiyle tanınan rapçi Onur Dinç, twitter hesabından Norm Ender'e ait "Mekanın Sahibi" isimli parçanın ritminin çalıntı olduğunu iddia etti. Dinç, ritmin Ocak 2019’da, ‘Young Slatt & B Stakk tarafından seslendirilen ‘Work My Move’ adlı parçada kullanıldığını iddia etti.

RİTİM SATIYOR

Son iddia ise ritmin aslında Yung Mal ve Lil Quill'in olduğu ait olduğu alt yapının sahibi olan ikilinin ritmi sattığı yönünde... Konuyla ilgili Norm Ender’den henüz bir açıklama geldi. Norm Ender hayranları ise ‘Mekanın Sahibi’nde trape ironi yapıldığını, bu nedenle bu ritmin kullanılmasının normal olduğunu söyledi.

NORM ENDER’DEN CEZA’YA…

Rap dünyasının konuştuğu bir diğer konu ise Norm Ender’in, Ceza’yı hedef alan tweeti…  ‘Mekanın Sahibi’nin reklam müziği olarak kullanılmasının ardından kendine eleştiri yöneltenlere yanıt veren Norm Ender, Ceza’ya göndermede bulundu. Norm Ender, ‘abileriniz’ diyerek Ceza’nın şeker reklamında oynadığını hatırlattığı tweetini daha sonra sildi.

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