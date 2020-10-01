01 Ekim 2020 Perşembe 10:01 | Son Güncelleme:
Norm Ender: Edis'ten daha popülerim!
Ünlü rapçi Norm Ender Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. ‘Konu Kilit' şarkısında popçu Edis'e seslenen ve yanıt alamayan rapçi, o şarkı hakkında konuştu.
Rap’çi Norm Ender 2 ay önce çıkardığı ‘Konu Kilit’ şarkısının bir yerinde popçu Edis’e şöyle seslenmişti: “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?”
Edis, bu sataşmaya cevap vermedi. Norm Ender, Okan Bayülgen’in tv100’deki programında o şarkı için konuştu:
Ben Edis’in popülerliğinden faydalanarak şarkı yapmadım. Zaten Edis’ten daha popüler bir adamım. Kalkıp neden ondan faydalanayım? Edis, anlatmak istediğimi güzel tarif eden bir figür. Çünkü kendisi yapmış olduğu müziği, rap tuttuktan sonra bırakıp rap şarkılarına yöneldi. Anlatmak istediğim buydu.