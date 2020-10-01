Norm Ender: Edis'ten daha popülerim!

Rap’çi Norm Ender 2 ay önce çıkardığı ‘Konu Kilit’ şarkısının bir yerinde popçu Edis’e şöyle seslenmişti: “Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü?”

Edis, bu sataşmaya cevap vermedi. Norm Ender, Okan Bayülgen’in tv100’deki programında o şarkı için konuştu: