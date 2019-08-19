Norm Ender, Demet Akalın'ı ti'ye aldı! Kavga büyüyor...

Son günlerde rapçi isimlerin yanı sıra Demet Akalın'la da arası bozulan Norm Ender, 'Kezban' şarkısında adını geçirdiği Demet Akalın'ı ti'ye aldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:52
Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:52
Norm Ender, Demet Akalın'ı ti'ye aldı! Kavga büyüyor...

Son günlerde rapçiler arasındaki atışmalar devam ediyor, üzerinden haftalar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Yıllar sonra sessizliğini 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla bozan Norm Ender, rapçilerin yanı sıra şimdi de Demet Akalın'la laf dalaşına girdi. Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısı için, "Şarkıda ve klipte Demet Akalın’ın yer alması o çocuğa bir şey kazandırmıyor. Aksine şu an popüler olan bizim müziğimiz; biz o popçuya bir şey kazandırmış oluyoruz. Bu yemi yutmayın. Yani bu işin ekmeğini yiyen Ben Fero değil, Demet Akalın" diyen Norm Ender, Demet Akalın'a da meydan okumuştu.

DEMET AKALIN SESSİZ KALMAMIŞTI

Bu sözler üzerine Norm Ender'e yanıt veren Demet Akalın, "E ama sen de benim adımı kullanmışsın Norm'cuğum. 2017 hep Demet Akalın garantili tabii!" demişti.

BİR TAŞ DAHA ATTI

Demet Akalın'ın bu sözlerinin ardından şarkıcıya bir taş daha atan ünlü rapçi, geçtiğimiz gün konseri sırasında yine Demet Akalın'ın adını bolca andı. Norm Ender, 'Kezban' şarkısında adını geçirdiği Akalın'ı ti'ye aldı. Rapçi, "Bu şarkıda özel bir ismin adı geçiyor. Dünyanın en büyük 3. müzisyeni; Beethoven, Mozart, Demet Akalın" dedi.

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