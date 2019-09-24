Norm Ender, Ben Fero ve Reynmen arasında yeni savaş! Katılmayacağım dedi çekildi

Bu yıl 46’ncısı yapılacak olan Pantene Altın Kelebek için geri sayım başladı. Yılın en iyileri, 8 Aralık’ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Yarışmanın adaylarından Ben Fero'dan şaşırtan bir çıkış geldi. Ben Fero sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'En iyi klip ve en iyi çıkış kategorilerinde aday dahi yapılmadığım için ‘algoritma’ konusunda pek samimi ve net bulmadığım ödül törenine katılmayacağımı bildirmek isterim. Başta rapçiler olmak üzere, programa katılacak olan tüm sanatçı ve adaylara şimdiden başarılar' dedi.





Norm Ender ise 'Desteğinizden şüphem yok ve gönlüm rahat, diğer adaylara da şimdiden başarılar dilerim' dedi.







Reynmen hayranlarından oy kullanmaları için sosyal medyadan çağrı yaptı. Reynmen'in çağrısı sonrası internet sitesi kilitlendi...