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  3. Norm Ender Ben Fero arasındaki savaş büyüyor! Çalışma başlattılar...

Norm Ender Ben Fero arasındaki savaş büyüyor! Çalışma başlattılar...

Norm Ender Ben Fero arasındaki savaş büyüyor! Çalışma başlattılar...

Norm Ender ile Ben Fero arasındaki savaş sosyal medyaya da sıçradı. Norm Ender hayranları Ben Fero'nun Instagram takipçi sayısında Ben Fero'yu geçmesi için forumlarda çalışma başlattı.

Türkçe Rap'in son dönemde en çok konuşulan iki ismi Norm Ender ve Ben Fero arasındaki büyük kapışma devam ediyor. Ünlü rapçilerin fanları arasında da kıyasıya rekabet var.

Norm Ender'in an itibari ile Instagram'da 1,2 milyon takipçisi var. Ben Fero'nun ise 1,6 milyon takipçisi bulunuyor. İkili sosyal medya hesapları üzerinden de birbirine göndermede bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ben Fero bir takipçisinin Norm Ender hakkında attığı küfürlü tweeti beğenmişti.

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