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  3. Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı

Rapçi Norm Ender, son günlerde çıkan orman yangınlarından sonra fidan dikme kampanyası başlattı. Reynmen'e meydan okumakla başlayan kampanya, ünlüler arasında çığ gibi büyüdü.

'Mekanın Sahibi' adlı şarkısıyla son dönemde adından sık sık söz ettiren rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınlarıyla ilgili örnek olacak bir kampanya başlattı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Norm Ender, "Doğa bize muhtaç değil biz doğaya muhtacız" sloganıyla Reynmen'e meydan okudu ve Tema Vakfı'na 500 fidan bağışladı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Reynmen ise 501 fidan bağışladıktan sonra Hadise'ye meydan okudu.

MEYDAN OKUMALAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Hadise ise Instagram'dan paylaştığı videoda 1000 fidan bağışladığını açıklayarak ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ye meydan okudu. Özpirinçci de 1000 fidan bağışladı ve Buğra Gülsoy ile Aslı Enver'e meydan okudu. Bağış yapan Enver ise sevgilisi Murat Boz'a, o da İbrahim Büyükak'a meydan okudu. Kısa sürede akım haline gelen meydan okumada binlerce fidan bağışı yapıldı.

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