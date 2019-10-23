Norm Ender ağır konuştu! Killa Hakan 'Sahtekar' demişti... O iddialara yanıt

Mekanın sahibi isimli şarkısıyla uzun bir aranın ardından müzik piyasasına geri dönen Norm Ender’in şarkısının çalıntı olduğu iddiaları sosyal medyanın gündemindeydi. Mekanın Sahibi şarkısının, Young Slatt & B Stakk Feat Peewee Longway tarafından çıkarılan 'Work My Move' adlı parçaya benzediği iddia ediliyordu.

Ayrıca Mekanın Sahibi klibi, Norm Ender'in Türkiye'deki temsilcilerine eleştiri oklarını yönelttiği rap tarzını icra eden ABD'li rapçi Travis Scott'ın 'beibs in the trap' klibiyle de büyük benzerlik taşıyordu. Norm Ender, tüm bu tartışmalara sosyal medya hesabı üzerinden sert bir dille cevap verdi.

NORM ENDER'DEN AĞIR SÖZLER

Konuya ilgili açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yapan Norm Ender, "Loop: Müzik yaparken kullanılan yardımcı ses döngüleridir. Üretim amaçları şarkılarda kullanılmaktır. Aranjörler çok iyi bilir ve kullanır. Sizin bilmiyor oluşunuzdan yararlanmaya çalışan bebelerin kurbanı olmayın! Aynı kumaşla farklı elbiseler yapan terziler gibi, dikiyoruz" sözlerini söyledi.

KİLLA HAKAN: YALANCISIN, RESMEN ORTAYA ÇIKTI ŞU ANDA

Şarkının çalıntı olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Almanya'da yaşayan Türk rapçi Killa Hakan'dan videolu açıklama gelmişti.

Killa, "Sen resmen yalancısın, sahtekarsın, resmen ortaya çıktı şu anda. Bunu artık kendim de gördüm. Sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, para verip, algı operasyonu düzenledin" dedi.

'AMERİKAN ÖZENTİSİ' DEMİŞTİ

Norm Ender, TV100'de Cengiz Semercioğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuk olmuş, bazı rap sanatçılarını 'Amerikan Özentisi' olmakla suçlamıştı.

Ender, "Kendi tarzlarını değiştirdiler, sözleri direkt Amerika'dan kopyala yapıştır şeklinde değiştirdiler" ifadelerini kullanmıştı.