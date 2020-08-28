Niran Ünsal'ın eşi ve çocukları kimdir?

Müzik hayatına aslında 8 yaşlarında başlayan Niran Ünsal müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya gelmiş ve bu nedenle küçük yaşlarda müzik ile yetişmiştir.

NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

13 Ağustos 1974 senesinde dünyaya gelen Niran Ünsal aslen İzmirlidir. Asıl ismi Fatma Uludan Canevi olan Ünsal sahne adı olarak Niran'ı kullanmaktadır.

Müzik hayatına aslında 8 yaşlarında başlayan Niran Ünsal müzikle iç içe olan bir ailede dünyaya gelmiş ve bu nedenle küçük yaşlarda müzik ile yetişmiştir. Annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır. Niran Ünsal İzmir doğumludur. TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Son Çıkış isimli dizide usta sanatçı Niran Ünsal’da rol almaktadır.